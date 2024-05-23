МО Швеції: росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантична спільнота

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що рф стала на ноги швидше, ніж Захід – країнам НАТО необхідно до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу щодо забезпечення України озброєнням. Про це очільник оборонного відомства Швеції сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg.
"росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантична спільнота. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту", – наголосив він.
Глава Міноборони Швеції заявив, що після того, як країна стала членом НАТО, їй знадобиться до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу для надання Україні більшої кількості боєприпасів і посилення власних збройних сил.
Також Йонсон окреслив три цілі для Швеції в оборонній сфері: забезпечення перемоги України у війні з рф, інтеграція Швеції до Альянсу та збільшення чисельності збройних сил країни.
Міністр оборони зазначив, що Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року спрямувати на оборону 2,6% ВВП. Він вважає, що у короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивнику, який переводить економіку на воєнні рейки.
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