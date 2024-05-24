Кулеба: Диктатура путіна розширить свою агресію і забере більше життів, якщо її не зупинити в Україні зараз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергової атаки рф по Харкову і Люботину закликав країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні.
"Ця жахлива атака має нагадати всім у всьому світі, що Україні, як і раніше, терміново потрібні сім систем Patriot. Ми дуже вдячні Німеччині за анонс ще однієї системи. Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, а й для миру в Європі. Кожен має чітко усвідомлювати про що йдеться. Кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, а й наближає можливість масштабнішої війни в Європі", - написав він у соцмережі Х.
Кулеба наголосив, що диктатура путіна безсумнівно розширить свою агресію і забере більше життів, якщо її не зупинити в Україні зараз.
"Нікого не називаючи і не присоромлюючи, але я вкотре закликаю країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні. Я вважаю, що сім систем Patriot - це не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра", - закликав глава МЗС.
Він додав, що, "на жаль, одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023