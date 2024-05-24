Німеччина та Франція закликають до реформування економічної політики ЄС

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек та його французький колега Бруно Ле Мер спільно опублікували в четвер проєкт концепції, що закликає до реформування економічної політики Євросоюзу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Міністри економіки обох країн закликали скоротити бюрократію та сприяти більшому економічному зростанню протягом наступних п'яти років.
За їхніми словами, необхідно також стимулювати дослідження в галузі штучного інтелекту (ШІ), біотехнологій та аерокосмічної галузі.
Габек та Ле Мер вказали, що оборонний сектор ЄС потребує посилення, а також розширення транскордонного співробітництва, де, на їхню думку, потрібні інвестиції з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Примітно, що концепція закликає до швидкого відходу від викопного палива в енергетиці, хоча Німеччина і Франція застосовують різні підходи: Париж покладається на ядерну енергетику, а Берлін закрив всі свої атомні електростанції.
Водночас обидві країни пообіцяли працювати разом, щоб знайти спільні точки дотику для досягнення кліматичних та енергетичних цілей Євросоюзу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023