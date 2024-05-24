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ISW: російські спецслужби мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО

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Західні чиновники попереджають, що російські спецслужби мають намір активізувати диверсійну діяльність та інші гібридні операції проти країн-членів НАТО.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 22 травня.

"Служба безпеки поліції Норвегії (PST) і Норвезька розвідувальна служба (NIS) попередили 22 травня про збільшену загрозу російських диверсій проти норвезьких постачальників зброї та інших норвезьких організацій, що беруть участь у постачанні військової техніки в Україну. Голова контррозвідки PST Інгер Гаугланд заявила, що PST попередила норвезьких постачальників зброї про необхідність бути в стані підвищеної готовності і раніше попереджала, що російські суб'єкти планують диверсії в західній Норвегії, де розташовані норвезькі військово-морські бази і нафтогазова інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Гаугланд заявила, що російські спецслужби використовували неросійських громадян для проведення диверсій у Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив 20 травня, що польська влада нещодавно заарештувала і пред'явила обвинувачення дев'ятьом підозрюваним в участі в диверсіях у Польщі за дорученням російських спецслужб. 21 травня він попередив, що також рф планує незаконно переправити тисячі мігрантів з Африки до країн ЄС і що понад 90% нещодавно затриманих у Польщі нелегалів мають у паспортах візи рф.

"російські служби безпеки, ймовірно, активізують диверсійні операції в європейських країнах, щоб зірвати прибуття відновленої американської безпекової допомоги в Україну, і, ймовірно, продовжать гібридні операції, спрямовані на розпалювання розбрату в Європі напередодні виборів до Європейського парламенту, запланованих на початок червня 2024 року", - зазначають аналітики ISW.

НАТО, ISW, Європа
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