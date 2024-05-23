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Выбираем комплектацию для вашего «Мерседеса»

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Выбираем комплектацию для вашего «Мерседеса»

Популярность автомобилей Mercedes-Benz неподвластна ни времени, ни геополитике. Непосредственно бренд появился в 1-й половине XX века. По факту же зарождение компании, занятой производством «Мерседесов», уходит в XIX столетие. Карл Бенц изначально конкурировал с Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом, но позже «пионеры» мирового автомобилестроения объединили усилия. Это позволило их детищу шагать в ногу со временем, принимая вызовы научно-технического прогресса и цифровых технологий.

Важная информация

В наши дни концерн Mercedes-Benz Group AG выпускает автомобили, которые не только многие автовладельцы, но и ряд экспертов считают лучшими. Его продукция не только выдерживает конкуренцию с передовыми производителями – в ней находят реализацию революционных идей, которые выводят представления об автомобилях на новый уровень.

У поклонников Mercedes-Benz из Украины есть свои предложения. Дело в том, что в столице уже открылся крупнейший дилерский центр в Восточной Европе. Он носит название «Автомобильный дом Украина-Мерседес-Бенц». Здесь представлены такие конфигурации авто, как:

  • седаны;
  • хэтчбеки;
  • внедорожники;
  • купе;
  • универсалы;
  • родстеры.

Вы можете купить не только Mercedes-Benz, но также Maybach и AMG. Новейшие модели появляются сразу же после мировой презентации.

Хочется отметить персонал автосалона. Его менеджеры проходят курсы по знанию товара, которые подтверждают сертификатом. Их опыт и компетентность, а также единая складская база с поставщиком позволяют выбрать комплектацию, которая устроит вас и по цене, и по техническим характеристикам.

Для обслуживания вы можете воспользоваться услугами сервисного центра. Его мастера выполнят ремонтные работы любой сложности. Заводские запчасти теперь не проблема – они поставляются два раза в день. Это единственная мастерская, где выполняется кузовной ремонт, от измерения геометрии до удаления вмятин и покраски. 

За пределами реальности 

Новый «Мерседес-Бенц» впечатляет дизайном. В нем сочетаются:

  • динамичность;
  • элегантность;
  • практичность;
  • безопасность.

Вы можете выбирать между спортивным, классическим и эксклюзивным дизайном – любое решение оправдает ожидания. Примером элемента экстерьера, где соединены практичность и эстетика, являются фары Digital Light, наделенные опцией проецирования на объекте. Она снижает риск столкновения.

Продолжая тему автомобильной оптики, нельзя не вспомнить о системе Multibeam, внедренную в некоторые авто. Это фары со светодиодами, с регулируемой яркостью, дающие возможность контролировать ситуацию на дороге в темное время суток. Используя их, вы не ослепляете водителя на встречной полосе.

Внутри салона есть все, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Передние сидения могут запомнить анатомические конфигурации пользователей. Мультимедийная система MBUX взаимодействует на всех уровнях. Выбор любимого трека – далеко не все, что ей доступно. Она обучается, адаптируется к привычкам и предпочтениям водителя. Поможет настроить системы управления, а при необходимости приведет в действие расслабляющую программу из пакета Energizing, включит массаж сидений или запустит персональные тренировки.

Источник: сайт mercedes-benz.kiev.ua

 

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