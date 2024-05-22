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Безрукова: Агенція оборонних закупівель законтрактувала озброєння на 237 млрд грн

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Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала озброєння на 237 млрд грн до кінця 2024 року. Понад 70% суми укладених угод припадає на контракти з українськими виробниками. Про це повідомила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, пише Forbes Ukraine.

Зокрема, майже всі дрони Агенція закуповує в приватних компаній, а боєприпаси – в державних, сказала вона.

За перший квартал 2024 року закупівельна агенція Міністерства оборони законтрактувала більше озброєння, ніж за весь попередній рік. Але потрібно щонайменше вдвічі більше, наголосила Безрукова.

Кілька прямих договорів укладено з відомими міжнародними компаніями. Називати їх Безрукова відмовилася.

"Це контракти на виготовлення артилерії, снарядів, плавзасобів тощо. По снарядах 155-мм калібру також працюємо", – сказала директорка Агенції.

Прямі угоди з виробниками зараз становлять близько третини від суми контрактів на імпортне озброєння, укладених цього року.

Безрукова
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