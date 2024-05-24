Лубінець: Офіційного доступу до наших військовополонених, як і до цивільних заручників, у нас немає

росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Офіційного доступу до наших військовополонених, як і до цивільних заручників, у нас немає. Ми бачимо, що російська федерація продовжує обмежувати відвідування представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які мають унікальний мандат на відвідування військовополонених і цивільних. Через це у нас офіційної інформації не має, але поряд з тим у нас налагоджені інші канали отримання інформації, які дають нам повну картину того, що там відбувається», - розповів Лубінець.

Лубінець зазначив, що всі українські військовополонені не отримують достатньо їжі, води.

«Не надається медична допомога. Також велика частина перебуває під постійними тортурами: фізичними, психологічними з боку рф. Ми продовжуємо фіксувати факти, що російська федерація порушує всі Женевські конвенції, не виконує свої зобов’язання й таким чином порушує права наших військовополонених, в тому числі оборонців Маріуполя», - сказав Лубінець.