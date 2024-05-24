Вигівський: Військовозобов'язаного, який перебуває у розшуку, полиція відправлятиме до ТЦК

Якщо під час спілкування з військовозобов'язаним поліціянт з'ясує, що той перебуває у розшуку, він направить його до військкомату. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.
"Якщо він перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліціянт має здійснити невідкладні дії із затримання такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства", – сказав він.
Як пояснив очільник Нацполіції, у разі встановлення ухилянтів, які перебувають у розшуку, поліція доправлятиме до ТЦК.
Говорячи про те, чи уповноважений поліціянт застосовувати силу, якщо чоловік, зупинений для перевірки документів, наприклад, тікає, Вигівський пояснив, що відповідно до закону України "Про Національну поліцію" правоохоронець уповноважений застосовувати заходи примусу.
"Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліціянта, може бути застосовано такі заходи примусу, як фізична сила та спеціальні засоби", – пояснив Вигівський.
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