Гетьманцев пропонує запровадити лотерею стосовно бронювання українців від мобілізації

Один з батьків лотерейного бізнесу України, як називають голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева, пропонує запровадити нову "гру" стосовно бронювання українців від мобілізації. Внаслідок мобілізації за цим алгоритмом на фронт може бути відправлений будь-хто, незалежно від особистих обставин, важливості для економіки тощо.
Йдеться про ініціативу Гетьманцева щодо запровадження лотереї, яка визначатиме, хто буде мобілізований, а хто заброньований.
Зокрема чиновник зазначив наступне: "Я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, визначалися випадково — в "лотерею". … І призивалися ті люди, які були народжені у ту дату. Безвідносно до роду професії, чи занять. Тоді це буде справедливим", — сказав він.
Гетьманцев вважає, що тоді система 100% броні за професією не буде застосовуватися, зокрема для айтівців.
На його думку, лотерея забезпечить справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед усіх чоловіків, незалежно від їхньої професії чи інших обставин.
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