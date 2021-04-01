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В столичной мэрии рассказали, как получить спецпропуск на транспорт

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В столичной мэрии рассказали, как получить спецпропуск на транспорт

Официальный портал Киева обнародовал порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые начнут действовать с 5 апреля, на период ужесточения карантинных ограничений в связи с распространением Covid-19.

«Согласно утвержденному Порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы», — отмечается в сообщении.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны отправить письмо на директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В письме необходимо указать: название предприятия; обоснование необходимости получения спецпропусков; обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия; реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и района Киева; контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо уведомят о месте и времени получения спецпропусков.

«Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Заметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях», — отмечено в сообщении.

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Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

В сообщении указан адрес, телефон и электронная почта для заявок, а также перечислены места получения спецпропусков в случае положительного рассмотрения заявок.

Напомним, с 5 апреля в Киеве усиливают карантин. Новые ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Так, с понедельника в Киеве закрывают все школы и детские сады. Пользоваться общественным транспортом, включая метро, можно будет только по специальным пропускам. То есть транспорт будет работать исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Киев, карантин
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