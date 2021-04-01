В Украине обнаружены и южноафриканский, и британский штаммы коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщает о распространении британского штамма коронавируса во всех областях Украины и появлении южноафриканского штамма в двух областях.
«Для нас сейчас главное — соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины... во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм», — сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24» в четверг.
По словам руководителя ведомства, эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и «меняют нынешнюю картину».
В то же время Степанов пообещал, что ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться после 15 апреля. Однако ситуация с COVID-19 будет по-разному развиваться в каждом регионе.
«Ожидаем до 15 апреля напряженную ситуацию, а затем ожидаем стабилизацию. Но эта стабилизация будет в зависимости от региона, потому что, например, в западных областях ситуация уже стабилизирована, а дальше будет такое же улучшение в Винницкой, вместе с тем ситуация ухудшается в Хмельницкой области», — пояснил министр.
Напомним, что в Украине резко выросло число новых случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях. Умер 421 пациент.
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