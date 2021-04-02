В Киеве уже заняты более 80% коек в больницах

В Киеве коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1164 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.
По его словам, в больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 189 человек с коронавирусной инфекцией, что стало самым большим количество за все период пандемии. Также госпитализировано 546 больных с подозрением на Covid-19 и пневмониями, итого 735 человек.
«Подчеркну еще раз: количество госпитализированных пациентов увеличивается. И у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии. Тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс 532 больных коронавирусом, из них 40 детей. 3 тыс 116 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тыс 708 человек. Под аппаратами ИВЛ — 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодня — почти 81%», — рассказал Кличко.
При сохранении текущей динамики распространения коронавируса, коек в коммунальных медицинских учреждениях Киева скоро не хватит, заявил городской голова столицы.
«С такой динамикой расползания болезни и количеством госпитализаций, коек в стационарах уже очень скоро нам будет не хватать. Поэтому я еще раз обращаюсь к правительству, Министерству здравоохранения проконтролировать ситуацию с тем, чтобы ведомственные медучреждения все-таки принимали больных коронавирусом киевлян», — заявил Кличко.
Он напомнил, что три больницы «Укрзализныци» в Киеве предоставили 360 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
«А еще более 10 000 коек — в других ведомственных больницах и медучреждениях Академии медицинских наук Украины. Сегодня вес каждой кровати — это человеческая жизнь!», — подчеркнул мэр.
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