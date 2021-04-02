Бывший посол США в Украине дал понять Зеленскому, что для «дружбы» с Вашингтоном недостаточно санкций против Медведчука

Бывший посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст четко дал понять, что США ждет от Зеленского полного подчинения и более продуктивных действий для вытеснения оппозиции с украинской политической арены. Об этом американский дипломат написал в своей статье, опубликованной на сайте Атлантического совета США.
Хербст отмечает, что, несмотря на последовательные попытки Владимира Зеленского «расчистить дорогу для улучшения отношений с Вашингтоном», Джо Байден остается холоден к украинскому лидеру, так и не удостоив его телефонным разговором.
«Киев продемонстрировал свою заинтересованность в установлении отношений с новой администрацией США на самом высоком уровне, но между Президентом Зеленским и Президентом Байденом до сих пор не было телефонных звонков», — пишет директор Евразийского центра «Атлантического совета».
Бывший дипломат дает понять, что репрессивная политика украинского Президента против оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука, безусловно, импонирует новой администрации США, но большей благосклонности нынешнего хозяина Белого дома Зеленский сможет добиться только при полном подчинении Вашингтону.
«Учитывая совпадение интересов и ценностей между США и Украиной, двусторонние отношения будут становиться ближе по мере согласования с администрацией Байдена», — резюмирует Хербст.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016