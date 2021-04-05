Акции Tesla дорожают на фоне рекордных поставок электромобилей

Акции Tesla выросли на 7,9%, до $714 за бумагу, на предварительных торгах 5 апреля на бирже NASDAQ. Предыдущий торговый день бумаги завершили на уровне $661,75.

Производитель электромобилей сообщил о рекордных поставках в первом квартале. Tesla поставила клиентам по всему миру 184 800 автомобилей в первом квартале 2021 года по сравнению с 88 400 автомобилей годом ранее. Эксперты Refinitiv ожидали показатель на уровне 177 822 автомобиля. Большая часть поставок пришлась на Model 3 и Model Y.

За первый квартал 2021 года компания произвела 180 338 электромобилей. Компания сообщила, что получила положительный отклик на внедорожник Tesla Model Y в Китае и быстро выходит на полную производственную мощность. В первом квартале прошлого года Tesla произвела 102 672 автомобиля.

Tesla смогла повысить производство электромобилей по сравнению с прошлым годом, несмотря на дефицит чипов во всем мире и частичную приостановку производства Tesla Model 3 в США в конце февраля и начале марта из-за проблем с поставками запчастей.

Аналитик Дэн Айвз из Wedbush повысил 12-месячную целевую цену на акции автопроизводителя с $950 до $1000 за бумагу. В долгосрочной перспективе акции Tesla могут достичь отметки в $1300 за акцию, процитировал Bloomberg слова аналитика. «Данные о поставках за первый квартал изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на электрокары Tesla Model 3 / Y во всем мире выходит на новую стадию роста», — сказал Айвз.

В Wedbush прогнозируют, что за этот год поставки Tesla могут превысить 850 тыс. с перспективой увеличения до 900 тыс., несмотря на нехватку микросхем и различные проблемы с цепочкой поставок компонентов в автомобильном секторе. Айвз также ожидает, что прибыльность Tesla значительно улучшится в течение следующих трех-четырех лет.

В прошлом году объем поставок электрокаров Tesla клиентам составил 499,55 тыс штук при прогнозе 500 тыс. Объем производства в прошлом году составил 509 737 электрокаров. В январе Tesla сообщала о планах увеличить поставки автомобилей более чем на 50% по сравнению с 2020 годом, то есть в этом году компания планирует поставить своим клиентам примерно 750 тыс. автомобилей.