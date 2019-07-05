Moody’s считает «стабильной» ситуацию в банковской системе Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s после повышения рейтингов Украины и ее банков и изменения их прогнозов на стабильный в 2018 году также скорректировало прогноз банковской системе Украины до «стабильного» с «позитивного».

«Продолжающееся восстановление экономики, хотя и более медленными темпами, поддержит общие операционные условия работы банков», — отмечает агентство в вышедшем на днях отчете, передает Интерфакс-Украина.

В то же время Moody’s отмечает риски от быстро растущего потребительского кредитования.