Международный аэропорт «Днепропетровск» официально переименовали в «Днепр», написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Нет больше аэропорта «Днепропетровск», есть «Днепр». Старое название аэропорта «Днепропетровск» осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр», — отметил он.
По словам Криклия, этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.
По словам Криклия, уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023-го в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016