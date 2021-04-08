Международный аэропорт «Днепропетровск» официально переименовали в «Днепр», написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Нет больше аэропорта «Днепропетровск», есть «Днепр». Старое название аэропорта «Днепропетровск» осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется «Днепр», — отметил он.

По словам Криклия, этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт.

По словам Криклия, уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023-го в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.