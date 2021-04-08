Нацархив США выложит все удаленные твиты Трампа

Национальное управление архивов США (NARA) выложит в открытый доступ все записи в социальных сетях экс-президента Дональда Трампа. Об этом представитель ведомства сообщил телеканалу Fox News.

«NARA намеревается предоставить публичный доступ ко всем зафиксированным в сохраненных сетях президентским записям, включая любые заблокированные или удаленные твиты, которые были переданы нам», — сообщили в национальном архиве.

«Twitter несет полную ответственность за то, какой контент будет доступен на их платформе. NARA тесно сотрудничает с Twitter и другими социальными сетями для поддержки архивных учетных записей каждой президентской администрации, но в конечном итоге владельцы платформы могут отказаться от их размещения. NARA независимо от онлайн-платформ сохраняет копии постов и работает над тем, чтобы сделать этот контент общедоступным», — добавил представитель национального архива.

В Twitter заявили, что не станут восстанавливать удаленные посты Трампа после блокировки его аккаунта в январе, хоть и намерены хранить их в соответствии с законами США. «Записи, заархивированные в нашем сервисе — это записи, которые не нарушали правила Twitter», — подчеркнули в социальной сети.

Национальное управление архивов и документации США — правительственное независимое агентство. Оно хранит оригиналы главных исторических документов Соединенных Штатов (Декларация независимости США, Конституция США, Билль о правах), документирует деятельность правительства и публикует авторитетные копии актов конгресса, президентских обращений и распоряжений.

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа 8 января после событий в Вашингтоне, когда участники митинга в поддержку бывшего президента 6 января штурмом взяли здание Капитолия. Тогда погибли, по официальным данным, шесть человек, десятки пострадали.

На аккаунт Трампа к моменту его бокировки было подписано 89 млн человек. Он был одним из основных способов коммуникации экс-президента.

Кроме того, Трампа заблокировали и в других соцсетях и онлайн-сервисах: Facebook. Instagram, Snapchat, YouTube. Позже 45-й президент США заявил о намерении создать собственную соцсеть.