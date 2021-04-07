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Еще в двух областях официально ввели «красную» зону

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Еще в двух областях официально ввели «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля карантинных мер, предусмотренных для «красного» уровня эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«По результатам (заседания в среду — Ред.) Государственная комиссия решила установить: с 0.00 9 апреля 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в своем «Телеграм-канале».

С 9 апреля в регионах будут действовать ужесточенные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.

Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

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В течение ближайших нескольких дней также Харьковская область может попасть в «красную зону» карантина. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом там ухудшается.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

«Область в течение ближайших дней может войти в „красный“ уровень эпидемической опасности по определенным постановлением Кабинета Министров Украины критериями», — написал Ляшко.

карантин, Запорожская область, Хмельницкая область
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