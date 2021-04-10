Высокопоставленные представители США посетят саммит «Крымской платформы»

США будут представлены на высоком уровне во время саммита «Крымской платформы», а также на торжествах в Киеве, посвященных 30-летию со дня обретения независимости Украины. Об этом сообщила временный поверенный в делах США на территории страны Кристина Квин.
«От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет», — сказала она в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, посетит ли президент США Джо Байден Киев во время празднования Дня независимости 24 августа.
Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими странами. Работа этой площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в столице. МИД проинформировал, что до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.
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