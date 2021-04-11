Данные 1,3 млн пользователей Clubhouse попали к хакерам

На хакерском форуме бесплатно разместили базу данных 1,3 млн пользователей Clubhouse, передает Cybernews. Опубликованы имена из учетных записей, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей и данные о тех, кто направлял приглашения в соцсеть.
Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Она была запущена в марте 2020 года, однако значительный рост числа пользователей произошел в начале 2021 года.
Cybernews считает, что мошенники смогут использовать опубликованные данные для проведения фишинговых атак, и для применения других методов социальной инженерии. Кроме того, раскрытая информация может быть использована для подбора паролей к профилям Clubhouse.
На прошлой неделе в открытый доступ попали данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран. Опубликованы номера телефонов и личная информация. На этой неделе на продажу выставили данные 500 млн пользователей LinkedIn. В компании заявили, что эти данные были получены с ряда сайтов и компаний и это не было ее утечкой. Информация включает общедоступные данные из соцсети.
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