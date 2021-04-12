В России за сутки умерло от COVID минимальное за полгода число людей – меньше, чем в Украине

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 277 человек, следует из информации местного оперативного штаба. В последний раз о меньшем числе смертей штаб сообщал 9 ноября 2020 года, тогда от болезни скончалось 256 человек.
Всего за последние 24 часа оперативный штаб зафиксировал в РФ 8 320 новых случаев заражения.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерло 287 пациентов.
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