Иран собирается отомстить Израилю за аварию на ядерном объекте

Иранские власти считают организатором аварии в распределительной электросети на ядерном объекте Натанзе Израиль и пообещали отомстить ему за это. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций... они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам», — цитирует Зарифа Reuters.

Ранее официальный представитель МИД страны назвал произошедшее «актом против человечности».

Об аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанз власти сообщили утром 11 апреля, позже они сообщили, что авария произошла в результате террористического акта. «Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма», — заявил вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех.

Он отметил тогда, что «Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных» в аварии, но не назвали их.

Израиль официально не комментировал инцидент. Но в СМИ, в частности в газете The New York Times, появились публикации о том, что авария стала следствием взрыва, который организовали израильские спецслужбы.