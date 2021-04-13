Запад хочет захватить контроль над украинской судебной системой, - эксперт

Атака НАБУ на Окружной административный суд Киева (ОАСК) связана с желанием западных структур получить контроль над украинской судебной системой так же, как раньше они получили контроль над украинской экономкой и банками.

Об этом во время ток-шоу на «Першому Незалежному» заявил аналитик Виктор Скаршевский.

«Коллективный Запад уже захватил контроль над экономикой и банковской системой. Сейчас приоритет номер один для них — судебная система. Конституционный суд уже, как мы видим, заблокирован. И коллективный Запад спокоен — потому что нельзя даже по земельной реформе прояснить ситуацию, соответствует ли Конституции то, что было принято и то, что сейчас будет приниматься. Далее в меморандуме с МВФ написано про Высший совет правосудия — он должен формироваться иностранцами. А сейчас еще активизировалось находящееся под западным управлением НАБУ, и мы видим желание закрыть ОАСК, переформатировать его, опять же, под управление иностранцами. Поэтому сейчас начали вот эти игры со взятками», — убежден эксперт.

Он считает, что новое дело против ОАСК не имеет юридических перспектив, как и предыдущие дела НАБУ против этого суда.

«Это бесперспективное дело изначально, как и все остальные дела НАБУ. Просто хотят сделать ситуацию похожую на ситуацию с Конституционным судом — чтобы то ли распустить, то ли переформатировать суд под иностранцев. И это большая проблема, потому что речь идет о потере суверенитета — экономического, политического, а сейчас уже и последнего, судебного. При этом, кто сказал, что судьи, рекомендованные иностранцами, будут какими-то лучшими судьями? Есть пример ВАКС, где уже было два коррупционных скандала...», — отметил он.

Напомним, 6 апреля НАБУ и САП заявили о разоблачении двух адвокатов, которые якобы обещали за 100 тыс. долл. США через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Одним из задержанных является брат председателя Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов.

Это уже третье за последнее время дело, которое НАБУ инициирует против ОАСК.

После этого глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, внес сегодня в Верховную Раду как неотложный законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева».