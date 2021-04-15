Глава Евросовета принял приглашение на саммит «Крымской платформы»

Глава Евросовета Шарль Мишель принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам телефонного разговора главы Мишеля с Зеленским.

«Председатель Мишель еще раз поблагодарил президента Зеленского за приглашение на саммит „Крымской платформы“, запланированный на 23 августа, которое он принял во время своего визита на Украину 2 марта. Президент Мишель с нетерпением ждет встречи», — отмечается в нем.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова.