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Норвегия продлила запрет на применение вакцины AstraZeneca

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Норвегия продлила запрет на применение вакцины AstraZeneca

Власти Норвегии решили не возобновлять, но и не прекращать использование вакцины AstraZeneca. При этом эксперты рекомендуют полностью исключить препарат из прививочной кампании.

Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хейе заявил, что у правительства сраны нет достаточных оснований для принятия решения о вакцине AstraZeneca. «Мы должны изучить последствия влияния на здоровье всего населения, если нам придется жить с (ограничительными — ред.) мерами дольше, чем в Европе», — отметил он.

По его словам, Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH) рекомендует полностью исключить вакцину AstraZeneca из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов при ее применении. Хейе пояснил, что правительство в настоящее время создает группу экспертов для всесторонней оценки риска использования вакцины. Отчет они должны представить 10 мая.

Директор NIPH Камилла Столтенберг в свою очередь отметила, что институт планирует сосредоточиться на вакцинах Biontech / Pfizer и Moderna. По ее словам, эти препараты лучше защищают население от инфекции.

Напомним, в конце марта NIPH принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной этого решения стали случаи образования тромбов у привитых.

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В настоящее время Дания является единственной европейской страной, которая запретила использование вакцины от AstraZeneca для всех групп населения.

Норвегия, AstraZeneca
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