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В Украине в ближайшие дни ожидается прохладная погода

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В Украине в ближайшие дни ожидается прохладная погода

В ближайшие сутки в Украине сохранится влажная прохладная погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 19 апреля, в Карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой областях, ночью и в северо-восточных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В западных и северных областях ночью, утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла (в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла).

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем (+26,3°) была в 1920 году, самая низкая ночью (-4,7°) в 1979 году.

Во вторник, 20 апреля, в связи с проходом циклона в южной, восточной части, днем также в большинстве центральных и Сумской областях ожидаются умеренные дожди (ночью в южных, днем в восточных, большинстве центральных и Сумской областях значительные дожди), местами грозы, в отдельных районах град; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

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Ночью и утром в западных, северных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке страны местами до 9°; днем 9-14°, в Закарпатье местами до 17°.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

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