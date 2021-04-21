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Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

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Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Соответствующее предложение Зеленский сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава государства отметил, что на заседании политических советников «нормандской четверки», которое прошло 19 апреля, было озвучено предложение встретиться на линии соприкосновения на Донбассе, чтобы максимально увидеть и понять ситуацию.

«А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.

По его словам, в случае войны между Украиной и Россией речь пойдет о миллионах жизней и в конечном счете проиграют обе стороны. Украинский президент также добавил, что «невозможно привезти мир на танке».

«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», — заявил Зеленский.

По его мнению, Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, «по-разному смотрят в будущее». «Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум — возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — заключил президент.

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Ситуация на Донбассе обострилась в прошлом месяце. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Лидеры западных стран неоднократно призывали Россию отодвинуть войска от границ с Украиной, а США и НАТО выражали готовность помочь Киеву в случае еще большего обострения на востоке Украины. По оценкам ЕС и США, российская группировка войск, сконцентрированная возле украинских границ, является крупнейшей с 2014 года.

Владимир Путин, Донбасс, Владимир Зеленский
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