Турция планирует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи «частыми и регулярными», дата переговоров пока не определена. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам источник в турецком МИД.
«Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными», — заявил источник.
По его словам, Турция с самого начала заняла четкую позицию.
«Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», — отметил собеседник агентства.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — провести встречу на турецкой территории, чтобы разрешить разногласия.
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