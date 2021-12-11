Зеленский не исключил референдум по Донбассу и переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает референдума по Донбассу, а также прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

По словам Зеленского, благодаря США может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. Глава государства отметил, что здесь есть «очень тонкий такой хирургический момент», который заключается в том, как не потерять «нормандский формат». «Потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. Для нас это очень важно — не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон», — пояснил он.

Кроме того, Зеленский не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. «Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — сказал президент Украины.

Напомним, что вопрос о возможной встрече президентов России и Украины начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. 26 апреля Зеленский заявил, что готов провести встречу «где угодно», а 1 сентября его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал, что Киев готов к переговорам «когда угодно».

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по возможной встрече ведутся с участием замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака, но пока все это лишь «гипотетический набросок». В Кремле утверждали, что организацию встречи затрудняет «невыполнение Киевом минских соглашений» и нереализованные, с точки зрения Москвы, ожидания в демократичности Владимира Зеленского.

2 сентября Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

12 сентября Никифоров вновь сказал, что встреча между президентами зависит от готовности России говорить на тему Крыма.

17 октября Песков заявил, что Путину сложно общаться с Зеленским из-за того, что тот называет Россию участником конфликта в Донбассе.

7 декабря Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Практически сразу после переговоров с Путиным Байден пообщался с Зеленским. Украинский президент заявил американскому коллеге о готовности к прямым переговорам с Путиным.