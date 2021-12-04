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Турция готова организовать диалог между Путиным и Зеленским

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Турция готова организовать диалог между Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил в субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu.

«У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, мы не одобряем и не поддерживаем какой-либо конфликт между этими двумя странами и стараемся выполнить поставленную перед нами задачу по снижению напряженности», — сказал он. «Многие западные страны не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция обладает этой особой позицией, — считает представитель Эрдогана. — Конечно, Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского».

Турция выступает против процессов, способных привести к военному конфликту и войне в Донбассе, заявил Калын.

«Мы выступаем против процессов, которые приведут к военному конфликту и войне в регионе, включая Донбасс, мы всегда об этом заявляли. У всех сторон есть определенные зоны ответственности по снижению напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, а есть шаги, которые должна предпринять Украина. Также есть шаги, которые должны предпринять страны НАТО и западного блока. Другими словами, это не должно превращаться в процесс усиления напряженности путем провокаций», — сказал представитель Эрдогана.

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«В случае конфликта пострадают все, Украина уже сильно пострадала от этих недавних конфликтов. Тысячи людей пострадали на Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряженности. Если Турция будет играть роль посредника или инициатора этого процесса, то наш президент с радостью сыграет роль в нем», — добавил он.

Турция, Владимир Путин, Донбасс, Владимир Зеленский
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