В Украине снова выросло число заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 16 235 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 18 831 человек, умерло 470 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«16 235 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 904 человек; летальных случаев — 470; выздоровело — 18 831 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля — 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 990 353 человек, 41 266 пациентов скончалось, 1 533 303 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

За сутки 21 апреля 2021 года в Украине привито 14 044 человека, 491 877 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).