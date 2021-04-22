Лидер Rammstein спел на русском языке песню «Любимый город»

Лидер немецкой музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню "Любимый город" на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Тилль Линдеманн известен своей любовью к России. Он регулярно приезжает в РФс концертами и частными визитами, и раздает комплименты этой стране.