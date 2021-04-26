Украина собирается развивать технологии малых атомных реакторов

Украина планирует развивать технологии малых атомных реакторов для обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве.
«Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента. Глава государства уточнил, что страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, «поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 на Украине».
Президент назвал символичным посещение Гросси Украины в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС и поблагодарил МАГАТЭ за внимание к чернобыльской проблематике. «Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями», — сказал Зеленский. По его словам, украинские эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. «Они готовы делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случились», — подчеркнул Зеленский.
При этом он добавил, что Украина превращает разрушенный 35 лет назад четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему. Зеленский выразил надежду, что после завершения пандемии глава МАГАТЭ, а также ученые, экологи, историки и туристы со всего мира смогут увидеть ее собственными глазами.
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