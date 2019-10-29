Новым главой МАГАТЭ стал представитель Аргентины

Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избран представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси. Об этом сообщается на сайте организации.
На закрытом заседании совета директоров МАГАТЭ за кандидатуру Гросси проголосовали 24 представителя из 35 стран. Его оппонента — врио главы МАГАТЭ Корнела Феруцэ поддержали десять членов совета. Теперь это решение представят на утверждение Генеральной конференции. В состав Генеральной конференции входят представители всех государств — членов МАГАТЭ (всего 171 страна).
Новый глава организации избран сроком на четыре года и станет шестым на этом посту с момента основания МАГАТЭ в 1957 году. Предполагается, что он вступит в должность не позднее 1 января 2020 года.
Прежний гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано умер 22 июля в возрасте 72 лет. Он возглавлял Международное агентство по атомной энергии с 2009 года. Временно исполняющим обязанности главы был назначен бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ.
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