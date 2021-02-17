Тихановская и глава Robinhood попали в число лидеров будущего Time

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и исполнительный директор компании Robinhood, оказавшейся в центре истории с атакой пользователей Reddit на Уолл-стрит, вошли в список лидеров будущего по версии журнала Time. Соответствующий перечень опубликован в среду на сайте издания.
Тихановская стала единственной представительницей постсоветского пространства в этом списке. Всего в нем традиционно 100 фигурантов. Помимо политических и общественных лидеров это артисты, новаторы, люди, чью деятельность журнал называет "феноменом". Во всех категориях преобладают представители США, национальным разнообразием более или менее выделяется именно список лидеров.
Краткую заметку - представление Тихановской написал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в значительной степени уже утративший свои позиции. В 2019 году он тоже был фигурантом данного списка.
Салливану, занявшему пост помощника главы Белого дома по национальной безопасности, всего 44 года. Ранее он уже работал в государственном аппарате во время президентства Барака Обамы.
Приложение для игры на бирже Robinhood, принадлежащее одноименной компании под руководством 33-летнего Владимира Тенева - бизнесмена болгарско-американского происхождения, стало одной из главных платформ, откуда развивалась атака пользователей Reddit на Уолл-стрит.
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