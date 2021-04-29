Разумков считает маловероятным проведение заседания СНБО до праздников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает маловероятным проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины до майских праздников.

«По состоянию на сегодня, приглашение от Секретариата Совета национальной безопасности и обороны не поступало. Думаю, что мало реалистично (что заседание СНБО состоится до майских праздников — Ред.), но все может быть. Бывает так, что утром появляется приглашение», — сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

Он также отметил, что ему, как и другим членам СНБО, не передавали ориентировочную повестку дня на ближайшее заседание СНБО.