В Киеве за минувшие сутки выявили 177 случаев Covid-19, - мэр

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 117 случаев заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

17 человек умерли от коронавирусной инфекции (в целом 4643)

Госпитализировали 34 больных, и 151 – с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

За минувшие сутки один человек преодолел коронавирус (в целом 124 435)