Аукцион Sotheby's впервые даст возможность расплатиться криптовалютой

Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air будет продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Как сообщается во вторник на сайте аукционного дома, впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту.

По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от $3 до $5 млн. При этом тот, кому удастся на аукционе 12 мая сделать наиболее высокую ставку, сможет оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Ставки, однако, по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.

Картина представляет собой холст размером 90 на 90 см, подписанный самим автором. На холсте масляными красками изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов. Согласно описанию на сайте Sotheby’s, полотно «напоминает о несправедливости и неравенстве», а также «посылает сигнал надежды».