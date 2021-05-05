В Украине третий день подряд зафиксировано менее 3000 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 576 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 7 728 человек, умер 161 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 671 человек; летальных случаев — 161, выздоровело — 7 728 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее,04 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 03 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 02 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 01 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 090 986 человек, 45 077 пациентов скончались, 1 697 358 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За сутки 04 мая 2021 года в Украине привито 3 425 человек, 759 434 человека привито с начала прививочной кампании.