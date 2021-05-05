Россияне уже в июле начнут добывать пресную воду из-под Азовского моря

Скважины для снабжения Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. ... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», — отметил он.
Чиновник уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова. Также, по словам вице-премьера, поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.
«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов еще 26 апреля заявлял, что в ходе исследований в Азовском море было установлено, что под его дном есть пресная вода.
До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. После аннексии Украина перекрыла шлюзы и построили дамбу, полностью отрезав Крым от канала. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.
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