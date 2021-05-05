В Иране успешно испытали на людях собственную вакцину от коронавируса

Иран в среду объявил об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса «Фахра», названной в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. В качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого, сообщило агентство IRNA.
В марте начались первые клинические испытания этого препарата, разработанного в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде. Он был убит 27 ноября прошлого года в провинции Тегеран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.
В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. В конце апреля началась третья (финальная) фаза испытаний препарата COV Iran Barakat. Эта вакцина может быть одобрена к использованию в мае, а другие препараты собственной разработки — еще через 2-3 месяца.
9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная иммунизация населения с применением российской вакцины «Спутник V». В страну уже поставлены семь партий препарата. Через пару месяцев в Иране надеются наладить выпуск препарата «Спутник V» на своей территории.
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