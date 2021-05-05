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Российские войска у украинской границы – сигнал Зеленскому снять санкции с Медведчука, – зарубежные СМИ

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Российские войска у украинской границы – сигнал Зеленскому снять санкции с Медведчука, – зарубежные СМИ

Несмотря на появившуюся в последнее время надежду на то, что нынешнее обострение в отношениях Украины и Росси перейдет в стадию переговоров, эта тема продолжает оставаться наиболее обсуждаемой как в западных и европейских изданиях, так и в СМИ Азии, Африки и Латинской Америки.

Популярный индонезийский сайт Netral.News считает, что, демонстрируя свои войска в районе украинской границы, «Россия посылает Зеленскому сигнал о необходимости снять санкции, введенные Киевом в отношении оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука».

Пакистанское издание Frontier Post также напоминает о санкциях, наложенных Владимиром Зеленским на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, намекая, что «ключевую роль в принятии этого решения сыграл секретарь СНБО Алексей Данилов».

Также в публикации уточняется, что Зеленскому не к лицу роль «типичного враждебного Москве восточноевропейского политика, который пытается торговать антироссийской позицией на Западе».

По мнению автора статьи, «у Москвы должно возникнуть желание показать ему, что у нападения на ее союзников внутри Украины (закрытия оппозиционных телеканалов и санкций против Медведчука) есть своя цена, которая, в зависимости от обстоятельств, может выразиться даже в угрозе войны».

Анализируя причины обострения конфликта на Донбассе, египетский новостной ресурс Sada El Balad также упоминает про атаки власти Зеленского на лидера украинской оппозиции.

«Чтобы понять причины эскалации, стоит упомянуть, что Президент Украины подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против лидера партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука. Его партия считается единственной пророссийской партией в Украине», — пишет египетское издание.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
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