Войти
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
позиция
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
официально
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Медиков предупредили об ответственности за вакцинацию от COVID вне очереди

310
Медиков предупредили об ответственности за вакцинацию от COVID вне очереди

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об ответственности за вакцинацию от COVID вне очереди. По его словам, по факту таких действий будут проводить служебные проверки.

Об этом он рассказал в интервью «Сегодня».

Главный санитарный врач отметил, что сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

«Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко это проговорили. Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны не получили вакцину — будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки», — отметил замминистра.

По информации, которую Минздраву предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве.

«Мы все проверим через нашу систему», — добавил он.

Ляшко подчеркнул, что на прошлой неделе без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области.

«Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон. Я лично не видел в пунктах прививок людей моложе 65», — сказал замминистра.

Читайте также: В Раду проходят четыре партии, – опрос «Рейтинга»

Напомним, ранее Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от COVID-19 вне очереди, но не успели.

Кроме того, в конце апреля в Минздраве призвали украинцев сообщать о случаях прививания вне очереди людей, которые не подпадают под 1 и 2 этапы вакцинации.

вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 мая 2021
Вторник, 11 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016