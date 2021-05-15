Байден отменил семь указов Трампа

Президент США одним указом отменил семь, подписанных его предшественником Дональдом Трампом в 2020 и начале 2021 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Среди отмененных указов:
Остальные указы Трампа предполагали маркировку гуманитарной помощи США и послабления для госслужащих при нарушении регуляторных норм.
В отдельном сообщении об отмене указа, касающегося иммиграции и медстраховки, Байден заявил, что документ не шел на пользу интересам США. «Моя администрация стремится расширить доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию. Однако мы можем достичь этой цели, не запрещая въезд негражданам, которые стремятся иммигрировать в эту страну на законных основаниях, но не имеют значительных финансовых средств или не приобрели медицинскую страховку...», — заявил президент.
Байден начал отменять указы Трампа в первые же часы в должности президента. Так, он отменил инициированный Трампом выход США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения, остановил строительство стены на границе с Мексикой, отозвал разрешение на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США, а также отменил запрет на въезд в США из ряда мусульманских и африканских стран.
Также он снова разрешил служить в американской армии трансгендерам, отменил режим ЧС, которое ввел Трамп для финансирования стены на американо-мексиканской границе, и аннулировал некоторые другие инициативы бывшего президента. Всего Байден отменил более 20 указов Трампа.
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