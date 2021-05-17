Стоимость биткоина упала после очередного твита Маска

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца упала ниже $45 тыс. после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы. Об этом пишет Bloomberg.
Резкое падение цены биткоина началось после того, как миллиардер согласился с одним из пользователей в Twitter, который сказал, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоин-активов (их стоимость ранее оценивалась в $1,5 млрд). «В самом деле», — ответил Маск.
Как отмечает агентство, в воскресенье, 16 мая, Маск на протяжении нескольких часов дискутировал с несколькими пользователями Twitter, критиковавшими изменение его позиции в отношении криптовалюты. Как ранее заявлял бизнесмен, изменение его позиции было вызвано экологическими проблемами, связанными с потреблением электроэнергии для совершения биткоин-транзакций.
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