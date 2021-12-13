Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла представительница Индии

Индийская актриса и модель Харнааз Сандху стала мисс Вселенной, свидетельствуют опубликованные в Twitter конкурса красоты фрагменты его трансляции.

Второе и третье места заняли Лалела Мсване из ЮАР и Надиа Ферейра из Парагвая.

Корону победительнице вручила ее предшественница, мексиканка Андреа Меса. До Месы конкурс выигрывала Зозибини Тунци из ЮАР.

Финал юбилейной, 70-й «Мисс Вселенной» проходил в израильском городе Эйлат. Из-за проведения конкурса в еврейском государстве группа активистов из Палестины призвала участниц бойкотировать мероприятие, пишет Fox. Малайзия, где живут в основном мусульмане, отказалась отправлять свою представительницу на «Мисс Вселенную», сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Власти ЮАР, которая в конфликте Израиля и Палестины поддерживает последнюю, выступили с официальным заявлением против конкурса.

В конкурсе состязались около 80 участниц. В программу входили показы национальных костюмов, вечерних платьев и купальников, а также раунд вопросов.