Зеленский поручил вернуть украинцев из Непала

Президент Украины Владимир Зеленский поручил решить вопрос с возвращением из Непала украинцев, которые вынужденно остались в стране в связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая 2021 года.
Как сообщает Офис президента Украины на селекторном совещании под председательством Зеленского, президент поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.
«Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой», — подчеркнул Зеленский.
Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.
45 человек разместились в гостиницах Катманду, у четырех украинцев обнаружен COVID-19. Состояние их здоровья удовлетворительное.
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