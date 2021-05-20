Зеленский считает само свое избрание президентом «приговором» для Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его избрание на пост главы государства уже стало «приговором» бывшему президенту страны Петру Порошенко.

«Я уже стал его приговором, он просто не хочет осознать, что произошло, — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг. — Я реальный приговор для него, когда я пошел в президенты, вот и все».

Зеленский заявил, что за время своего президентства Порошенко сделал «очень много плохого».