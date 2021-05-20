Евросовет рекомендовал разрешить въезд в ЕС туристов, привитых от COVID-19 одобренными в Европе вакцинами

Въезд в ЕС могут разрешить тем, кто сделал все положенные прививки вакцинами от Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson и китайской Sinopharm, но не российскими «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Европейский совет обновил рекомендованные им правила для въезда иностранцев в пределы ЕС в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с новой версией документа страны Евросоюза могут смягчать ограничения для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.
Согласно рекомендации Евросовета, основанием для въезда без дополнительных ограничений в виде сдачи ПЦР-теста или отбытия карантина может быть вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время EMA одобрены вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а ВОЗ еще и китайская вакцина от Sinopharm. Российские вакцины и китайская Sinovac в число одобренных не входят.
Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для гостей из государств, в которых число заражений COVID-19 за последние две недели не превышает 75 на 100 тыс. населения. При принятии таких решений могут учитываться также динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них позитивных, а также другие факторы, в том числе наличие доверия к официальной информации.
В то же время рекомендация Евросовета предусматривает введение так называемого «механизма экстренного торможения», который дает властям государств ЕС в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны или региона в случае быстрого ухудшения там эпидемиологической обстановки, в том числе из-за распространения особо опасных штаммов COVID-19. На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их — даже после вакцинации — могут обязать сдавать тесты или отбывать необходимый срок в карантине.
Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом, окончательные решения будут принимать власти входящих в Евросоюз стран.
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