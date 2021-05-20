Зеленский заявил, что Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное количество, которое можно было найти по программам, COVAX, отдельной программе прямых контрактов, например, по контракту с Pfizer на 20 млн доз», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Глава государства также отметил, что Украина уже провела более 1 млн вакцинаций.
«Мы должны понять, что провели 1 млн вакцинаций. При этом мы не страна ЕС, мы не страна НАТО, мы не в приоритете стран ЕС с точки зрения очередей поставок вакцин. Прямые контракты с Индией и Pfizer были вне европейских программ, были на уровне сложных договоренностей между компаниями и руководством Украины», — сказал он.
«Я считаю, что очень несправедливая ситуация в мире, у нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС. Сравнивать процент вакцинированных несправедливо. Мы, несмотря на то, что не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС. Да, они меньше, но тем не менее», — добавил Зеленский.
Президент также отметил, что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин.
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